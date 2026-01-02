أسعار الذهب ترتفع مجددا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4346.69 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0019 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولار في 26 كانون الاول الماضي.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‍فبراير شباط ‍0.5 % إلى 4360.60 دولار للأوقية.وحقق النفيس ارتفاعا هائلا ‌خلال 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64 %، وهي الأكبر منذ عام 1979.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 72.75 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار ‌يوم الاثنين الماضي، وأنهت العام بارتفاع 147 %، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل أعوامها على الإطلاق.وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2057.74 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ‌عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، وسجل أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127%.وارتفع البلاديوم 2.⁠4% ليصل إلى 1642.90 دولار للأوقية، منهيا ⁠العام الماضي مرتفعا 76%، وهو أفضل أداء له خلال 15 عاما.