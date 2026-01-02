Alsumaria Tv
مخاوف من انفجار الأسعار في السوق العراقية

اقتصاد

2026-01-02 | 03:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مخاوف من انفجار الأسعار في السوق العراقية
977 شوهد

السومرية نيوز – اقتصادي
أعادت قرارات الهيئة العامة للجمارك الخاصة بتطبيق التعرفة الجمركية الجديدة والبيان الجمركي المسبق، الجدل مجدداً حول انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع في الأسواق المحلية، وسط تطمينات حكومية بعدم تأثر المواد الغذائية والسلع الأساسية، مقابل تحذيرات خبراء من ارتفاع أسعار بعض البضائع غير المشمولة بالدعم.

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك، المباشرة بتطبيق القرار رقم (957) لسنة 2025، الذي يتضمن اعتماد التعرفة الجمركية الجديدة على السلع والبضائع كافة، إلى جانب فرض رسم جمركي على السيارات الهجينة (الهايبرد)، وزيادة الرسم على بعض المواد، فضلاً عن إلغاء العمل بنظام المقطوعة للحاويات في الموانئ واعتماد الترسيم على أساس نوع المادة وقيمتها.
إجراءات جديدة وضبط للاستيراد
وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "العمل بدأ فعلياً بتطبيق البيان الجمركي المسبق على جميع السلع والبضائع، بعد أن كان مقتصراً منذ الأول من كانون الأول الماضي على السيارات والذهب والمجوهرات وأجهزة التبريد"، موضحاً أن "التاجر أو المستورد أصبح ملزماً بالتصريح الجمركي قبل إجراء التحويل المالي".
وأكد قاسم أن "هذا الإجراء سيحد من التلاعب في المعاملات الجمركية، ويمنع التلاعب بالقيم الحقيقية للبضائع، ما سينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة"، لافتاً إلى أن "استقطاع الضريبة سيتم عبر نظام الاسيكودا، وتحويل الأمانات الضريبية إلى الهيئة العامة للضرائب ضمن حسابات المكلفين للتحاسب لاحقاً".
إلغاء المقطوعة… خطوة إصلاحية
ومن أبرز التغييرات التي تضمنها القرار، إلغاء العمل بنظام المقطوعة للحاويات في الموانئ، الذي كان يفرض رسوماً ثابتة تتراوح بين 3 و4 ملايين دينار للحاوية الواحدة، بغض النظر عن نوع وقيمة البضائع.
وأوضح قاسم أن "الترسيم الجديد سيعتمد على نوع السلعة وقيمتها الفعلية، وبما يتوافق مع قانون التعرفة الجمركية والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، وهو ما عدّه مختصون خطوة مهمة باتجاه العدالة الجمركية".
مخاوف من ارتفاع الأسعار
ورغم تأكيدات الهيئة بأن "السلع الضرورية والمواد الغذائية لم تتأثر بشكل كبير"، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن بعض الارتفاع في الأسعار بات أمراً شبه حتمي، خصوصاً على السلع الكمالية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والسيارات المشمولة برسم جديد.
ويقول الخبراء إن "أي زيادة في الكلف الجمركية ستُحمّل في النهاية على المستهلك"، مشيراً إلى أن "التجار سيعوضون الرسوم الإضافية عبر رفع الأسعار، حتى وإن كانت الزيادة محدودة في البداية".
وأضاف أن "السيارات الهجينة ستكون من أكثر السلع تأثراً، بعد فرض رسم جمركي جديد عليها، ما قد يقلل من الإقبال عليها في المدى القريب، رغم كونها أقل استهلاكاً للوقود".
وجهة نظر التجار
من جانبهم، عبّر عدد من المستوردين عن قلقهم من سرعة تطبيق القرارات دون منح السوق فترة تكيّف كافية، معتبرين أن "الانتقال من نظام المقطوعة إلى الترسيم التفصيلي سيزيد الأعباء الإدارية والمالية".
ويؤكد أحد تجار المواد الكهربائية أن "احتساب الرسوم على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة سيكشف فروقات كبيرة مقارنة بالنظام السابق"، محذراً من أن "النتيجة ستكون ارتفاعاً تدريجياً في أسعار الأجهزة المستوردة".
إيجابيات بعيدة المدى
في المقابل، يرى مختصون أن "هذه الإجراءات، رغم آثارها قصيرة الأمد، ستسهم على المدى البعيد في حماية المنتج المحلي، وتعزيز موارد الدولة، وتقليص الفساد والتهرب الجمركي".
ويشير الخبير في الشأن المالي، مصطفى حسان، إلى أن "توحيد الإجراءات، واعتماد البيان الجمركي المسبق، وربط الجمارك بالضرائب إلكترونياً، يمثل نقلة نوعية في إدارة الاستيراد"، مضيفاً أن "النجاح الحقيقي مرهون برقابة صارمة على الأسواق لمنع الاستغلال".
بين المواطن والرقابة الحكومية
ومع بدء التطبيق الفعلي للقرارات، يبقى المواطن العراقي الطرف الأكثر تأثراً بأي تغيّر في الأسعار، ما يضع الجهات الحكومية أمام اختبار حقيقي في ضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، ومراقبة التسعير، خصوصاً في ظل أوضاع معيشية حساسة.
وبينما تؤكد الحكومة أن التعرفة الجديدة تستهدف الإصلاح لا التضييق، يترقب الشارع العراقي نتائج التطبيق، أملاً بأن تكون الزيادة في الإيرادات على حساب الفساد والتهرب، لا على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Play
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-01
Play
العراق في دقيقة 1-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
Play
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
Live Talk
Play
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Play
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
Play
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
Play
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
Play
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
Play
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31

