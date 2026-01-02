توضيح رسمي من مجلس الخدمة بشأن سلم رواتب الموظفين

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعداد دراسة لسلم الرواتب".وتابع، ان "المجلس لم يتلق اي تكليف رسمي بهذا الشأن وان ما يتم نشره لا يمت للواقع بصلة".ودعا المجلس بحسب البيان: "الجميع الى اعتماد المصادر الرسمية وحسابات المجلس المعتمدة حصراً في متابعة اخباره وبياناته".