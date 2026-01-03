النفط يفتتح العام الجديد على انخفاض إضافي.. هل يؤثر توتر السعودية والامارات على قرار أوبك؟

وانخفضت عشرة سنتات إلى 60.75 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب الوسيط عشرة سنتات إلى 57.32 دولار للبرميل عند التسوية.ونقلت رويترز عن ثلاثة من مندوبي أوبك+ إن التحالف ربما يحافظ على استقرار إنتاج النفط في اجتماعه يوم الأحد، على الرغم من تزايد التوتر السياسي بين والإمارات، العضوين الرئيسين، بشأن ، ويأتي اجتماع الأحد لثمانية من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضخ نحو نصف نفط العالمي، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18 بالمئة في 2025، وهو أكبر انخفاض منذ 2020، وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض المعروض.ورفعت الدول الثماني، وهي السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان، أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميا من أبريل نيسان إلى كانون الأول 2025، وهو ما يعادل نحو ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي على النفط، قبل ان تتفق هذه الدول في تشرين الثاني على تعليق زيادات الإنتاج في يناير كانون الثاني وفبراير شباط ومارس آذار من هذا العام.وحتى الآن، لم تشر مصادر أوبك+ إلى أن التوتر بين السعودية والامارات في اليمن سيؤثر على محادثات الأحد، حيث حافظت منظمة دوما على تماسكها حتى في فترات خلاف شديد بين أعضاء بها، مثل الحرب بين والعراق، وذلك عبر منح الأولوية لإدارة السوق على حساب النزاعات السياسية، بحسب رويترز.