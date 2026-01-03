العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع

سجلت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم السبت، ارتفاعاً مع إغلاق البورصة في العاصمة واربيل.



سعر البيع: 145500 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء 144500 دينار مقابل كل 100 دولار





سعر البيع 143850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء 143750 ديناراً لكل 100 دولار

سعر البيع: 145500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء 144500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر البيع 143850 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء 143750 ديناراً لكل 100 دولار