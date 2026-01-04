ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات

نيوز-اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، في البورصات استمرارا للارتفاع الذي تم تسجيله عند الاغلاق يوم امس السبت.





وسجل سعر تصريف الدولار في بورصة الكفاح 145.100 مرتفعا عن سعر الاغلاق يوم امس والذي بلغ 145.000.



وبلغ سعر البيع 145500 بينما بلغ سعر الشراء 144500 دينارا لكل 100 دولار.



