أزمة فنزويلا قد ترفع أسعار النفط مؤقتاً.. والعراق "البديل المثالي" للأسواق العالمية

وقال مدير للدراسات التنموية في المملكة المتحدة، الدكتور ، إن "سوق النفط تعاني منذ عام 2025 من فائض في المعروض يُقدر بنحو 3 ملايين برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يتسع هذا الفائض ليصل إلى قرابة 3.8 ملايين برميل يوميا".وأوضح ، أن ما يجري في فنزويلا قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار على المدى القصير، نظرا لأن فنزويلا كانت تُصدّر خلال فترة العقوبات نحو 800 ألف برميل يوميا، معظمها يتجه إلى السوق الصينية، ومع توقف هذه الإمدادات، ستضطر إلى البحث عن بدائل وزيادة وارداتها من أسواق أخرى، وعلى الأرجح من الشرق الأوسط، ما يرفع الطلب مؤقتا.وأضاف الركابي، أن المدى الطويل قد يشهد مسارًا مختلفًا؛ ففي حال استقرار الأوضاع في فنزويلا، وعودة الشركات الأميركية للعمل ورفع العقوبات، فإن نحو 3 ملايين برميل يوميا قد تتدفق مجددا إلى الأسواق.وتوقع المتحدث، أن ترتفع الأسعار على المدى القصير إلى ما فوق 63 دولارا للبرميل من دون قفزات كبيرة، لكن بعد استقرار الأوضاع في فنزويلا قد تنخفض أسعار إلى حدود 55 دولارا، ما ينذر بأزمة في السوق النفطية ويجبر تحالف بلس على خفض الإنتاج.بدوره، أكد الخبير النفطي، الدكتور بلال ، أنه وفي حال فرض حصارا اقتصاديا شاملا على فنزويلا، فإن الوضع الداخلي واختلال الأمن سيعطلان إمدادات النفط من تلك الدولة التي تعد أحد أعضاء أوبك، الأمر الذي سيحدث "صدمة" في السوق، وهذا يعني أن أسعار النفط سيحدث فيها ارتفاع صاروخي نتيجة لفقدان السوق إمدادات فنزويلا.وأضاف الخليفة، أن السوق لن تتفاعل مع فقدان الكميات التي تصدرها فنزويلا فحسب، بل مع احتمالية تصعيد الصراع ليشمل مناطق أخرى في العالم، أو ضرب ممرات ملاحية حيوية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أكثر في أسعار النفط.وعلى الرغم من تلك التوقعات، فإن الخبير الخليفة، يرجح أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على أوبك+ لزيادة الإنتاج، فضلا عن لجوئها إلى الاحتياطي الإستراتيجي من البترول SPR)) لضخ كميات في السوق لتهدئة الأسعار.وتطرق المتحدث، إلى تأثير ذلك في ، مبينا أن النتائج يمكن أن تكون إيجابية، كما حصل في الحرب الأوكرانية الروسية، إذ إن العراق ينتج أنواعاً من النفط "الثقيل" تشبه إلى حد كبير النفط الفنزويلي، وهذا يعني أن الأميركية والآسيوية التي كانت تعتمد على النفط الفنزويلي ستجد في النفط العراقي البديل المثالي، الأمر الذي يعطي العراق ميزة تنافسية كبيرة، مؤكدا أن العراق يمتلك احتياطيات ضخمة وبنية تحتية جيدة جدا.