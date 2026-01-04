قفزة جديدة.. أسعار الدولار ترتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 145,850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح الأحد الماضي 145,200 دينار.وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، شهدت أسعار البيع والشراء صعوداً ملحوظاً؛ حيث بلغ سعر البيع 146,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 145,500 دينار.أما في ، فقد سجلت الأسواق ارتفاعاً أيضاً؛ إذ بلغ سعر البيع 144,400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144,300 دينار مقابل 100 دولار.