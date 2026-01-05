أسعار النفط ترتفع بنسبة "ضئيلة" رغم إيقاف صادرات فنزويلا

وبينما لا يزال المستثمرون يقيمون الاضطرابات السياسية في فنزويلا العضو الرئيس في منظمة ، ارتفعت 17 سنتا إلى 60.92 دولار للبرميل مقلصة الخسائر السابقة، بينما زاد خام غرب الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 57.43 دولار للبرميل.واعتبر مختصون ان التعطيل في صادرات فنزويلا لن يكون له أي تأثير فوري على الأسعار حاليا بسبب وفرة المعروض النفطي في السوق.وأعلنت الوطنية الفنزويلية بدء خفض إنتاجها من النفط الخام مع نفاد سعة التخزين بسبب الحصار الأمريكي المستمر على النفط الذي أدى إلى انخفاض الصادرات إلى الصفر.