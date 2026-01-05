بشرى سارة للمتقاعدين بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة

وقال معاون رئيس الهيئة، حسام ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته إنه "بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي وضمن خطة الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة، أكملت الهيئة إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر كانون الثاني 2026".وتابع ان "عدد القيود بلغ (6729) قيداً"، داعياً المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية الى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم".