الأعلى منذ 6 أشهر.. دولار أربيل يكسر حاجز الـ 150 ألف دينار

وسجل سعر صرف الورقة قفزة مفاجئة؛ ليصل سعر الـ 100 دولار أمريكي إلى 150,000 دينار عراقي، وسط حالة من الترقب والحذر الشديدين بين الأوساط التجارية والمواطنين الذين يخشون انعكاس هذا الارتفاع على أسعار السلع الاستهلاكية.وتأتي هذه القفزة السعرية بعد فترة من الاستقرار النسبي الذي شهده السوق قبيل رأس السنة الميلادية، حيث كانت معدلات الصرف تتأرجح ما بين 141,000 إلى 142,000 دينار لكل 100 دولار، ما يعني زيادة بنحو 8 آلاف دينار في وقت قياسي.