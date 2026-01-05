الرافدين يصدر بيانا بشأن المبالغ المستردة لعام 2025

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "حقق نتائج متقدمة في المتعثرة، باسترداد أكثر من 209 مليارات دينار عراقي من التزامات المقترضين المتلكئين خلال عام 2025، في مؤشر واضح على كفاءة السياسة الائتمانية وفاعلية أدوات التحصيل المعتمدة"، مبينا ان "هذا الإنجاز جاء ثمرة حملات تحصيلية منظمة نفذتها الفرق المختصة في والمحافظات، وفق خطة مدروسة ومتابعة دقيقة، بما يعزز حماية المال العام ويرسخ الانضباط المالي".وأكد "استمراره في إجراءات المتابعة والتحصيل"، داعيًا المقترضين إلى "تسوية التزاماتهم، مع المضي بتطبيق الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن السداد، وفق القوانين والضوابط النافذة".وذكر ان "هذا الأداء جاء ضمن استراتيجية المصرف الرامية إلى تحسين جودة المحفظة الائتمانية، وضمان ديمومة السيولة، ودعم الاستقرار المالي وتطوير ".