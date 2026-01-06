مع ارتفاع الدولار.. الذهب يقفز ويلامس المليون دينار للمثقال

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 925 الفاً، و 935 ألف دينار.فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألفاً و 905 آلاف دينار.جاء ذلك بعدما ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار لتبلغ مستويات قياسية حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا مقابل 100 دولار اما سعر الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.