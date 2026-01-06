الصفحة الرئيسية
مع ارتفاع الدولار.. الذهب يقفز ويلامس المليون دينار للمثقال
اقتصاد
2026-01-06 | 03:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,047 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
شهدت أسعار الذهب في
الأسواق العراقية
، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا لامست المليون دينار للمثقال الواحد.
وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 925 الفاً، و 935 ألف دينار.
فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألفاً و 905 آلاف دينار.
جاء ذلك بعدما ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار لتبلغ مستويات قياسية حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا مقابل 100 دولار اما سعر الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
