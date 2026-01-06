بقيمة 16 تريليون دولار.. العراق التاسع عالمياً في قائمة أغنى الدول بالموارد الطبيعية

وجاء في المركز التاسع عالمياً، بقيمة موارد طبيعية تُقدر بنحو 16 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس الثروة الهائلة التي يمتلكها من نفط وغاز ومعادن، وقدرتها على تشكيل رافعة اقتصادية كبرى.فيما يلي ترتيب الدول العشر الأولى بناءً على إجمالي قيمة مواردها الطبيعية:: 75 تريليون دولار أميركي: 45 تريليون دولار أميركي: 34 تريليون دولار أميركيكندا: 33 تريليون دولار أميركي: 27 تريليون دولار أميركي: 23 تريليون دولار أميركي: 22 تريليون دولار أميركي: 20 تريليون دولار أميركيفنزويلا: 14 تريليون دولار أميركيوتشكّل الموارد الطبيعية أساساً حيوياً لاقتصاد العديد من الدول، حيث تُعد الثروات المعدنية والنفطية والغازية دعامة رئيسة لتعزيز الإيرادات الوطنية، ودعم الصناعات المحلية، وتوفير غطاء للمشاريع التنموية الكبرى.