توقعات بقفزة جديدة للذهب.. أين ستصل الأسعار؟

ووفق هذا التوقع، يعني أن النفيس سيتجاوز المستويات القياسية المسجلة خلال 2025 الماضي، مستنداً إلى مجموعة من العوامل النقدية والاقتصادية والجيوسياسية الداعمة للطلب على المعدن الأصفر.وأوضح البنك، في مذكرة بحثية مؤرخة في 5 كانون الثاني 2026، أن التوقعات الإيجابية للذهب ترتبط بتراجع أسعار الفائدة عالمياً، واحتمالات حدوث تغيير في قيادة مجلس الأميركي، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، التي عززت دور الذهب كأصل تحوّطي في المحافظ الاستثمارية.وسجّل الذهب مستوى قياسياً عند 4549.71 دولار للأونصة في 26 / كانون الأول، قبل أن يختتم عام 2025 بمكاسب بلغت 64%، محققاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، في ظل بيئة اتسمت بتباطؤ النمو العالمي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.