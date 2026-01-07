النفط ينخفض بعد اعلان ترامب استلام الخام الفنزويلي

وانخفض خام غرب الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 1.37 بالمئة إلى 56.35 دولار للبرميل، وتراجعت 61 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 60.09 دولار للبرميل.وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، حيث وازنت السوق بين توقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام وبين حالة عدم اليقين بشأن إنتاج الخام الفنزويلي بعد اعتقال الرئيس .وكانت رويترز قد نقلت عن مصدرين إن الاتفاق الذي توصلت إليه وواشنطن قد يتطلب في البداية إعادة تخصيص الشحنات المتجهة في الأصل إلى ، وبينما كانت فنزويلا تبيع خامها الرئيسي بنحو 22 دولارا للبرميل أقل من للتسليم في الموانئ الفنزويلية، مما يعطي قيمة للصفقة تصل إلى 1.9 مليار دولار.