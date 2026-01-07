بعد ارتفاع السوق ومعلومات "نوايا تغيير سعر الصرف".. البنك المركزي يكشف الحقيقة

وقال مسؤول إعلام ، ، أن "أي تغيير لم يطرأ على سعر صرف الدولار أمام الدينار، وهو ثابت على 1320 دينارا لكل دولار"، مبينًا أن "ما يتم تداوله من سعر الصرف ما هو إلا طلب السوق غير الرسمية للدولار خارج منظومة المصارف المجازة بالعمل في التحويلات الخارجية عبر مصارف مراسلة ".وعزا غازي، السبب الرئيس للارتفاع في السوق الموازية إلى "الرسم الجمركي بسبب الطلب خارج منظومة الجهاز المصرفي"، لافتًا إلى أن تطبيق الرسم الجمركي المسبق لأغراض التحويل، قد يكون ضغط بشكل كبير على طالبي الدولار النقدي، وكان وراء ارتفاع الطلب على الدولار إزاء الدينار في الأسواق المحلية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح أن "التجار مطلوب منهم جلب التصريحة (البيان الجمركي) من نظام (أسيكودا) قبل أن يجري التحويل المصرفي لهم"، مضيفًا أنه "في مناسبات عديدة صرح البنك المركزي العراقي أن طرق الحصول على الدولار من خلال: أولا التحويلات الخارجية عبر المصارف بطرق نظامية وموثقة لدى جميع الأطراف، والثانية من خلال دولار المسافرين بعد إيداع مبلغ بالدينار العراقي لدى الشركات فئات A و B ويتم الاستلام عبر منافذ داخل المطارات العراقية، إذ حصة المسافر شهريا بـ3000$ .".ويأتي تأكيد البنك المركزي عدم التوجه لتغيير سعر الدولار في الوقت الذي تتداول الأوساط الشعبية والاقتصادية احتمالية توجه الدولة نحو تغيير سعر الدولار لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها مع تراجع أسعار النفط.