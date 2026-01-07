اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة

وبعد ان اغلق الدولار على ارتفاع امس عند 147.700 في البورصات، افتتحت البورصات على 147 ثم انخفضت الان الى 146.300 الف دينار لكل 100 دولار.اما سعر البيع في مكاتب الصيرفة بلغت 146.750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 145.750 دينار لكل 100 دولار.