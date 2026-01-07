انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب ببغداد.. عيار 21 يلامس الـ914 ألف دينار

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم، انخفاضاً واضحاً؛ حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 914 ألف دينار، وسعر الشراء 910 آلاف دينار، بعد أن كانت الأسعار يوم أمس الثلاثاء عند 924 ألف دينار (أي بتراجع مقداره 10 آلاف دينار للمثقال).أما الذهب العراقي، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 منه 884 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 880 ألف دينار.وفي محال الصاغة، سجلت الأسعار تفاوتاً بحسب المناطق؛ إذ تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 915 ألفاً و925 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 885 ألفاً و895 ألف دينار.(ملاحظة: المثقال الواحد يساوي 5 غرامات من الذهب).