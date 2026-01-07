الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً أمام الدينار، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق وأربيل، مع إغلاق البورصة.





سعر البيع: 148000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 147000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 146350 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

