بعد تراجع مفاجئ بالمخزون الأميركي.. أسعار النفط ترتفع وتعوض يومين من الانخفاض

وزادت 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 60.34 دولار للبرميل بينما وصل خام غرب الوسيط الأمريكي إلى 56.36 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا أو 0.7 بالمئة.وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة لليوم الثاني أمس الأربعاء وسط توقعات المتعاملين بوفرة الإمدادات العالمية هذا العام، وتشير تقديرات محللي إلى أن الفائض سيصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من 2026، بحسب رويترز.