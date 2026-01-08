أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026.





سعر البيع 148250 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.