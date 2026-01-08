البنك المركزي يخاطب المالية: سعر الصرف سيكون 1300 دينار في موازنة 2026

– اقتصاد



خاطب ، بشأن سعر الصرف الرسمي للدولار الذي سيُعتمد في مشروع لعام 2026.

وذكرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي أن سعر الصرف المعتمد للدولار الأميركي في موازنة عام 2026 سيبقى عند 1300 دينار للدولار الواحد.



وأوضحت الوثيقة أن هذا السعر معمول به منذ شهر شباط/فبراير 2023.