أميركا تحتجز خامس ناقلة نفط

بحسب رويترز، قال مصدر مطلع في قطاع النفط إن الناقلة "أولينا" التي تشير قاعدة بيانات الشحن العامة إيكواسيس إلى أنها كانت ترفع زوراً علم تيمور الشرقية، أبحرت سابقاً من فنزويلا قبل أن تعود إلى المنطقة.وذكر المصدر أن الناقلة "أولينا" غادرت فنزويلا في الأيام القليلة الماضية محملة بشحنة كاملة من النفط ضمن أسطول من الناقلات بعد فترة وجيزة من احتجاز للرئيس الفنزويلي في الثالث من يناير/ كانون الثاني.