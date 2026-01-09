ترامب يعلن "استعادة" النفط الفنزويلي: شحنات بقيمة 4 مليارات وتكرير 50 مليون برميل!

وقال ترمب خلال اجتماع جمع عشرات من رؤساء شركات الطاقة الكبرى، إن “شركات النفط الأميركية ستتعامل مباشرة مع وليس مع فنزويلا”، مضيفاً: “سنقرر مع فنزويلا الشركات التي يمكنها العمل هناك”.وكشف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستتولى تكرير نحو 50 مليون برميل من نفط فنزويلا، مؤكداً أن شحنات نفطية بقيمة 4 مليارات دولار في طريقها إلى أميركا.وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 55% من إنتاج النفط العالمي عند التعامل مع فنزويلا.