توضيح رسمي حول ما حصل بحقل غرب القرنة 2 النفطي

وقالت السفارة في البيان لها ان "حقل غرب القرنة مملوك للدولة بالكامل ووفقا للعقد الذي أبرم ضمن جولات التراخيص عام 2008 كانت شركة تقوم بعمليات الإدارة والتطوير واستخراج النفط من هذا الحقل مقابل أجور ضمن ما اصطلح عليه بعقود الخدمة".وتابعت "بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركة لوك اويل وإعلان الأخيرة حالة القوة القاهرة، ومن أجل المحافظة على استمرار إنتاج النفط من هذا الحقل (بحدود 480 الف برميل يوميا) خلال فترة العقوبات على شركة لوك أويل، أقر يوم 7 كانون الثاني تولي شركة إدارة العمليات البترولية في حقل غرب القرنة 2، بالقدر الذي يتماشى مع أحكام عقد الخدمة والتطوير، وكذلك العمل على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتمويل العمليات البترولية من خلال حساب حقل مجنون، وذلك بتعزيز الحساب عن طريق بيع شحنات النفط المباعة من قبل شركة ".ويأخذ الجانب العراقي بنظر الاعتبار الإبقاء على شركة "لوك أويل" لمدة سنة ولها الحق خلال هذه الفترة بإحالة حقوقها وامتيازاتها بموجب عقد الخدمة إلى أي شركة مؤهلة وفق معايير أو استئناف أعمالها كمشغل في حال رفع العقوبات.