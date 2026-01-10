الصفحة الرئيسية
توضيح رسمي حول ما حصل بحقل غرب القرنة 2 النفطي
اقتصاد
2026-01-10 | 00:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
848 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
أوضحت
السفارة العراقية
في
موسكو
، ما حصل بحقل غرب القرنة 2 النفطي، بعد أن تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن السلطات العراقية وافقت على "تأميم" الحقل أحد أكبر الأصول لشركة "لوك أويل" الروسية.
وقالت السفارة في البيان لها ان "حقل غرب القرنة مملوك للدولة بالكامل ووفقا للعقد الذي أبرم ضمن جولات التراخيص عام 2008 كانت شركة
لوك اويل
تقوم بعمليات الإدارة والتطوير واستخراج النفط من هذا الحقل مقابل أجور ضمن ما اصطلح عليه بعقود الخدمة".
وتابعت "بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركة لوك اويل وإعلان الأخيرة حالة القوة القاهرة، ومن أجل المحافظة على استمرار إنتاج النفط من هذا الحقل (بحدود 480 الف برميل يوميا) خلال فترة العقوبات على شركة لوك أويل، أقر
مجلس الوزراء
يوم 7 كانون الثاني تولي شركة
نفط البصرة
إدارة العمليات البترولية في حقل غرب القرنة 2، بالقدر الذي يتماشى مع أحكام عقد الخدمة والتطوير، وكذلك العمل على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتمويل العمليات البترولية من خلال حساب حقل مجنون، وذلك بتعزيز الحساب عن طريق بيع شحنات النفط المباعة من قبل شركة
سومو
".
ويأخذ الجانب العراقي بنظر الاعتبار الإبقاء على شركة "لوك أويل" لمدة سنة ولها الحق خلال هذه الفترة بإحالة حقوقها وامتيازاتها بموجب عقد الخدمة إلى أي شركة مؤهلة وفق معايير
وزارة النفط
أو استئناف أعمالها كمشغل في حال رفع العقوبات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
