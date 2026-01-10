مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية

سعر البيع 147000 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 146000دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.