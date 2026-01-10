الذهب يرتفع في محال الصاغة العراقية

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 925 الفا، و935 ألف دينار.فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألفاً و905 آلاف دينار.وجاء ذلك بعدما شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضا طفيفا امام الدينار في الأسواق المحلية العراقية.سعر البيع 147800 دينارا مقابل 100 دولار.سعر الشراء 146800 دينارا مقابل 100 دولار.