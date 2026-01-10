الدولار يرتفع.. "الورقة" بـ147.500 في البورصة العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم السبت، ارتفاعاً في البورصة المحلية.



سعر البيع: 147,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 146,500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 146,150 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 146,000 دينار مقابل 100 دولار.

