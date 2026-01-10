الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2026

كما رجّح خبراء المنظمة في بيان رسمي، ارتفاع معدل النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2027، لكنه يظل أدنى بكثير من متوسط 3.2% المسجل بين عامي 2010 و2019 قبل جائحة كوفيد-19، فيما قُدّرت نسبة النمو لعام 2025 عند 2.8%.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، ، في بيان: إن "تداخل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، محدثاً مستوى جديداً من عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية".تباين التوقعات الإقليميةأشار تقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي مرشح للنمو بنسبة 2.0% في 2026، مقارنة بـ1.9% في 2025، بدعم من السياسات النقدية والمالية، رغم أن تباطؤ سوق العمل قد يحد من وتيرة هذا النمو.وفي ، يُتوقع أن يتراجع النمو إلى 1.3% مقابل 1.5% في 2025، متأثراً بارتفاع الرسوم الأمريكية واستمرار الغموض الجيوسياسي، ما أدى إلى ضعف الصادرات.أما ، فمن المنتظر أن يسجل نموا بنسبة 4.4%، منخفضا من 4.9% في العام السابق مع تراجع زخم الصادرات، فيما يُتوقع أن ينمو اقتصاد بنسبة 4.6%، بدعم من سياسات تحفيزية محددة.