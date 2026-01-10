الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2026

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
12:30 PM
الى
01:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552699-639036521221327373.jpg
الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2026
اقتصاد
2026-01-10 | 09:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
54 شوهد
توقعت
الأمم المتحدة
أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، بانخفاض طفيف عن تقديرات العام الماضي، في ظل تداعيات الرسوم
الجمركية
الأميركية المرتفعة، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
كما رجّح خبراء المنظمة في بيان رسمي، ارتفاع معدل النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2027، لكنه يظل أدنى بكثير من متوسط 3.2% المسجل بين عامي 2010 و2019 قبل جائحة كوفيد-19، فيما قُدّرت نسبة النمو لعام 2025 عند 2.8%.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش
، في بيان: إن "تداخل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، محدثاً مستوى جديداً من عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية".
تباين التوقعات الإقليمية
أشار تقرير
الأمم المتحدة
إلى أن الاقتصاد الأمريكي مرشح للنمو بنسبة 2.0% في 2026، مقارنة بـ1.9% في 2025، بدعم من
تيسير
السياسات النقدية والمالية، رغم أن تباطؤ سوق العمل قد يحد من وتيرة هذا النمو.
وفي
الاتحاد الأوروبي
، يُتوقع أن يتراجع النمو إلى 1.3% مقابل 1.5% في 2025، متأثراً بارتفاع الرسوم
الجمركية
الأمريكية واستمرار الغموض الجيوسياسي، ما أدى إلى ضعف الصادرات.
أما
شرق آسيا
، فمن المنتظر أن يسجل نموا بنسبة 4.4%، منخفضا من 4.9% في العام السابق مع تراجع زخم الصادرات، فيما يُتوقع أن ينمو اقتصاد
الصين
بنسبة 4.6%، بدعم من سياسات تحفيزية محددة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مكتب الأمم المتحدة: ارتفاع عدد متعاطي المخدرات عالمياً إلى 316 مليون شخص
03:12 | 2025-12-07
المفوضية تنفي مزاعم منع ممثلي الأمم المتحدة من المشاركة في مراقبة الانتخابات
13:42 | 2025-11-07
غوتيريش: أي قوة ستنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض من الأمم المتحدة
05:26 | 2025-11-04
إسرائيل تهاجم المحكمة الدولية من بوابة الأمم المتحدة: قرارات مخزية
13:13 | 2025-10-22
الاقتصاد
التباطؤ
النظام العالمي
الاتحاد الأوروبي
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
شرق آسيا
الجمركية
تيسير
الصين
ميرك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
محليات
31.89%
00:50 | 2026-01-09
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
00:50 | 2026-01-09
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
30.21%
02:37 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
محليات
19.05%
07:10 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس
دوليات
18.84%
06:23 | 2026-01-09
شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس
06:23 | 2026-01-09
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
اخترنا لك
الدولار يرتفع.. "الورقة" بـ147.500 في البورصة العراقية
08:36 | 2026-01-10
"إيقاف التحويل والإيداع والاستيراد".. شركات الذهب والصاغة بالعراق تتخذ مجموعة قرارات
04:53 | 2026-01-10
الذهب يرتفع في محال الصاغة العراقية
03:55 | 2026-01-10
تحالف الدولة والسوق: السيارات تتحول إلى رافعة اقتصادية جديدة في العراق
03:00 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
توضيح رسمي يخص سعر صرف الدولار والعجز المالي
02:32 | 2026-01-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.