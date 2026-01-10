Alsumaria Tv
وسط مخاوف الإمدادات من إيران وروسيا.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 4%

اقتصاد

2026-01-10 | 13:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وسط مخاوف الإمدادات من إيران وروسيا.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 4%
151 شوهد

ارتفعت أسعار النفط 2%، مع تزايد ‍المخاوف بشأن الإمدادات بسبب تصاعد الاحتجاجات في إيران المنتجة للنفط وتصعيد الهجمات في الحرب الروسية في ‍أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 2.18% لتصل إلى 63.34 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.36 دولار أو 2.35% إلى 59.12 دولار.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3% يوم ⁠الخميس، بعد انخفاضات على مدى يومين متتاليين. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنحو 4% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3%.

وقال كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، فيل فلين: "الانتفاضة في إيران تبقي السوق على المحك".

وتزايدت المخاوف من احتمال تعطل إنتاج النفط الإيراني مع اشتداد الاضطرابات المدنية في البلاد.

وقال رئيس قطاع تحليل السلع الأولية في ساكسو بنك، أولي هانسن: "يبدو أن الاحتجاجات في إيران تتصاعد، ‍مما يثير مخاوف السوق من اضطرابات".

وأظهر مسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.40 مليون برميل يوميا ‍الشهر الماضي، بانخفاض ‍100 ألف برميل يوميا عن الإجمالي المعدل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ سجلت ‌إيران وفنزويلا أكبر الانخفاضات.

وزادت المخاوف بشأن ⁠الإمدادات مع تفاقم الحرب ‍بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الجيش الروسي يوم الجمعة إنه أطلق صاروخ أوريشنك فرط الصوتي على أهداف في أوكرانيا. ⁠وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت ‌شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير إن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع ولا تزال زيادة الإمدادات هي المحرك الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب.

وأضافت أن من المرجح أن يكون التعافي محدودا ومن الصعب أن يستمر الصعود ما لم تتصاعد المخاطر المحيطة بإيران.

فيما طالب الرئيس ترامب بمنح الولايات المتحدة حق الوصول الكامل إلى قطاع النفط الفنزويلي بعد أيام قليلة من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو يوم السبت. وذكر مسؤولون أميركيون أن واشنطن ستسيطر على مبيعات وإيرادات النفط ‌الفنزويلي إلى أجل غير مسمى.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
