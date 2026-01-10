وسط مخاوف الإمدادات من إيران وروسيا.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 4%

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصر تتجاوز كوت ديفوار وتعبر لنصف نهائي كأس إفريقيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552716-639036663458752783.jpg
وسط مخاوف الإمدادات من إيران وروسيا.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 4%
اقتصاد
2026-01-10 | 13:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
151 شوهد
ارتفعت أسعار النفط 2%، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات بسبب تصاعد الاحتجاجات في
إيران
المنتجة للنفط وتصعيد الهجمات في الحرب الروسية في أوكرانيا.
وصعدت
العقود الآجلة لخام برنت
1.35 دولار أو 2.18% لتصل إلى 63.34 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 1.36 دولار أو 2.35% إلى 59.12 دولار.
وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3% يوم الخميس، بعد انخفاضات على مدى يومين متتاليين. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع
خام برنت
بنحو 4% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3%.
وقال كبير المحللين في مجموعة
برايس
فيوتشرز
،
فيل فلين
: "الانتفاضة في
إيران
تبقي السوق على المحك".
وتزايدت المخاوف من احتمال تعطل إنتاج النفط الإيراني مع اشتداد الاضطرابات المدنية في البلاد.
وقال رئيس قطاع تحليل السلع الأولية في
ساكسو بنك
،
أولي هانسن
: "يبدو أن الاحتجاجات في إيران تتصاعد، مما يثير مخاوف السوق من اضطرابات".
وأظهر مسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.40 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن الإجمالي المعدل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ سجلت إيران وفنزويلا أكبر الانخفاضات.
وزادت المخاوف بشأن الإمدادات مع تفاقم الحرب بين
روسيا
وأوكرانيا.
وقال الجيش الروسي يوم الجمعة إنه أطلق صاروخ أوريشنك فرط الصوتي على أهداف في أوكرانيا. وقالت
وزارة الدفاع الروسية
في بيان إن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير إن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع ولا تزال زيادة الإمدادات هي المحرك الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب.
وأضافت أن من المرجح أن يكون التعافي محدودا ومن الصعب أن يستمر الصعود ما لم تتصاعد المخاطر المحيطة بإيران.
فيما طالب الرئيس
ترامب
بمنح
الولايات المتحدة
حق الوصول الكامل إلى قطاع النفط الفنزويلي بعد أيام قليلة من اعتقال الرئيس
نيكولاس مادورو
يوم السبت. وذكر مسؤولون أميركيون أن
واشنطن
ستسيطر على مبيعات وإيرادات النفط الفنزويلي إلى أجل غير مسمى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
النفط يعاود الانخفاض ويحقق مكاسب أسبوعية مرتفعة
02:27 | 2025-10-25
أسعار النفط تتراجع وتخسر مكاسب الأسبوع الماضي
00:42 | 2025-11-17
الذهب يواصل المكاسب.. مخاوف من سيناريو 1980
13:25 | 2025-11-03
الدولار يواصل الصعود وسط مخاوف من تجاوزه حاجز الـ145 الفا
04:19 | 2025-12-23
النفط
مكاسب
العقود الآجلة لخام برنت
وزارة الدفاع الروسية
قالت وزارة الدفاع
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
وزارة الدفاع
أولي هانسن
ساكسو بنك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
25.88%
02:37 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
سياسة
25.03%
13:00 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
13:00 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
محليات
24.74%
07:10 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
محليات
24.35%
00:50 | 2026-01-09
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
00:50 | 2026-01-09
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
اخترنا لك
الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2026
09:26 | 2026-01-10
الدولار يرتفع.. "الورقة" بـ147.500 في البورصة العراقية
08:36 | 2026-01-10
"إيقاف التحويل والإيداع والاستيراد".. شركات الذهب والصاغة بالعراق تتخذ مجموعة قرارات
04:53 | 2026-01-10
الذهب يرتفع في محال الصاغة العراقية
03:55 | 2026-01-10
تحالف الدولة والسوق: السيارات تتحول إلى رافعة اقتصادية جديدة في العراق
03:00 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.