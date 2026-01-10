وسط مخاوف الإمدادات من إيران وروسيا.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 4%

وصعدت 1.35 دولار أو 2.18% لتصل إلى 63.34 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب الوسيط الأميركي 1.36 دولار أو 2.35% إلى 59.12 دولار.وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3% يوم ⁠الخميس، بعد انخفاضات على مدى يومين متتاليين. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع بنحو 4% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3%.وقال كبير المحللين في مجموعة ، : "الانتفاضة في تبقي السوق على المحك".وتزايدت المخاوف من احتمال تعطل إنتاج النفط الإيراني مع اشتداد الاضطرابات المدنية في البلاد.وقال رئيس قطاع تحليل السلع الأولية في ، : "يبدو أن الاحتجاجات في إيران تتصاعد، ‍مما يثير مخاوف السوق من اضطرابات".وأظهر مسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.40 مليون برميل يوميا ‍الشهر الماضي، بانخفاض ‍100 ألف برميل يوميا عن الإجمالي المعدل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ سجلت ‌إيران وفنزويلا أكبر الانخفاضات.وزادت المخاوف بشأن ⁠الإمدادات مع تفاقم الحرب ‍بين وأوكرانيا.وقال الجيش الروسي يوم الجمعة إنه أطلق صاروخ أوريشنك فرط الصوتي على أهداف في أوكرانيا. ⁠وقالت في بيان إن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وقالت ‌شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير إن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع ولا تزال زيادة الإمدادات هي المحرك الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب.وأضافت أن من المرجح أن يكون التعافي محدودا ومن الصعب أن يستمر الصعود ما لم تتصاعد المخاطر المحيطة بإيران.فيما طالب الرئيس بمنح حق الوصول الكامل إلى قطاع النفط الفنزويلي بعد أيام قليلة من اعتقال الرئيس يوم السبت. وذكر مسؤولون أميركيون أن ستسيطر على مبيعات وإيرادات النفط ‌الفنزويلي إلى أجل غير مسمى.