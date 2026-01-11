بعد الغضب من تطبيق التعريفة الكمركية.. هل ستتراجع الحكومة أم تمضي قدماً؟

– اقتصاد



في مشهد يمزج بين الترقب الاقتصادي والاحتقان الشعبي، يجد نفسه مع بداية العام الجديد 2026 أمام مفترق طرق حاسم، حيث دخلت حزمة من التعديلات والضريبية حيز التنفيذ، مفجرةً موجة من الجدل والاحتجاجات التي لم تتوقف عند حدود الأسواق، بل وصلت إلى قبة البرلمان. وبينما تصر الحكومة على أنها تمارس "حقاً سيادياً" لتنظيم التجارة وحماية المنتج الوطني، يرى الشارع والتجار أن هذه الإجراءات هي "رصاصة الرحمة" على قدرة المواطن الشرائية المترنحة أصلاً.

ماذا تغير في 1 كانون الثاني؟

أعلنت رسمياً عن بدء تطبيق التعريفة الجديدة بنسبة 15% اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2026، فيما أشارت إلى أن زيادة التعريفة لا تشمل السلع الضرورية التي تمسّ حياة المواطن.



وبحسب مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، فإن "اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2026 سيتم تطبيق التعريفة الجديدة من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة كرسم جمركي على السلع الكمالية، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة بشكل إلزامي".



إلا أن تفاصيل القرار كشفت عن مساسه بقطاعات يراها المواطن "ضرورية" وليست كمالية، وأبرزها:

*الأدوية والمستلزمات الطبية: تم توحيد التعرفة لتصبح 5%، بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين 0.5% و4%.

*السيارات الهجينة (الهايبريد): أُلغي الإعفاء الذي كانت تتمتع به، وفُرضت عليها رسوم بنسبة 15% مساواةً بالسيارات التقليدية.



*الذهب والخدمات الرقمية: فُرضت ضريبة 5% على الذهب، مع أنباء عن إعادة ضريبة الـ 20% على بطاقات تعبئة الهاتف والإنترنت، وهو ما نفته الحكومة جزئياً واصفة الإجراء بأنه "استيفاء أمانات ضريبية" عبر نظام "الأسيكودا" الإلكتروني.

غضب الشارع وتظاهرات "الكساد الكبير"

لم تتبخر التغييرات الجمركية في البيانات الرسمية، بل تحولت سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة. ففي يوم الأحد، تظاهر العشرات من التجار أمام ، مطالبين بإلغاء القرار أو تأجيله، محذرين من استمرار الاحتجاجات.



ومؤخراً، خرج تجار وأصحاب محال أمام غرفة تجارة يشتكون من قفزة في ، وتحدّث بعضهم عن انتقال مبالغ التزاماتهم من ملايين محدودة إلى عشرات الملايين خلال أشهر قليلة، مع هبوط حادّ في القوّة الشرائية للمواطن الذي صار يشتري الأقل وبحذر أكبر.



في مناطق تجارية لبيع الأجهزة والهواتف والإلكترونيات، ظهرت حملات إغلاق جماعي للمحلات احتجاجا على الرسوم الجديدة، مع لافتات تردّد أنّ "المواطن ضحية" لقرارات أربكت حركة البيع والشراء ورفعت الأسعار على الجميع.



في ومحافظات أخرى، وثّقت صور تظاهرات لتجار يحتجّون على الضرائب الجديدة ورفع الرسوم الجمركية، محذّرين من ركود واسع في قطاعات مثل سوق الهواتف والأجهزة المستوردة في وقت يعتمد فيه عدد كبير من الشباب على هذا النوع من التجارة الصغيرة والمتوسطة.



تحركات نيابية

أظهرت وثائق حصلت عليها " "، السبت 10 كانون الثاني 2026، تقديم 25 عضواً في ، طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإلغاء قرار حكومة تصريف الأعمال رقم 957 القاضي برفع الرسوم الجمركية لبعض السلع والبضائع.



وجاءت الأسباب الموجبة التي تضمنها الطلب: "لأن المذكور قد أثقل كاهل المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة، وعدم استكمال الحكومة للبنى التحتية اللازمة لتنفيذ هكذا قرار".



المفارقة أنّ التعرفة الكمركية التي يجري تطبيقها اليوم أُقِرّت بقانون صوّت عليه مجلس النواب نفسه عام 2010 وما زال نافذا حتى اليوم، لكنّ الجدل ينحصر الآن في طريقة تفعيل الضرائب الجديدة وتوسيعها عبر قرارات تنفيذية من دون العودة إلى تصويت جديد في البرلمان.



حديث الحكومة

وفي ما يخص التعرفة الكمركية الجديدة، تقول الحكومة، أنها "جاءت استناداً إلى السياسة الاقتصادية للواقع المالي للبلاد، وإلى توجهات حمائية تستهدف دعم المنتج الوطني وتنظيم التجارة الخارجية"، مؤكدة أن "هذا الخيار يندرج ضمن صلاحيات التقدير السيادي للسياسة الاقتصادية".



وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية متراكمة، أبرزها الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق التشغيلي وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب بيئة إقليمية ودولية مضطربة تشهد انكماشاً اقتصادياً وحروباً تجارية انعكست على سياسات الرسوم والضرائب في العديد من الدول.



يبقى السؤال المعلق في فضاء بغداد: هل ستخضع الحكومة لضغط الشارع والبرلمان وتتراجع عن القرار؟ أم أنها ستمضي قدماً مراهنة على "نظام الأسيكودا" لتنظيم الإيرادات؟.



المؤشرات الحالية تشير إلى "صراع إرادات"، فالحكومة تراه حلاً لا بد منه للاختلالات الهيكلية، والتجار والبرلمانيون يروه "توقيتاً خاطئاً" قد يقود إلى كساد كبير. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيشهد "هدنة جمركية" أو تصعيداً في حدة الاحتجاجات.