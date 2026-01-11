لا خوف على الدينار.. إجراءات "السلطة النقدية" تمتص صدمة الدولار وتقطع الطريق على الغلاء

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هاكرز يسرقون بيانات 17 مليون حساب على "إنستغرام"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لا خوف على الدينار.. إجراءات "السلطة النقدية" تمتص صدمة الدولار وتقطع الطريق على الغلاء

اقتصاد

2026-01-11 | 06:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لا خوف على الدينار.. إجراءات &quot;السلطة النقدية&quot; تمتص صدمة الدولار وتقطع الطريق على الغلاء
1,980 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

منذ مطلع عام 2026، والشارع العراقي يراقب بحذر شاشات العرض في "البورصات" المحلية (الكفاح والحارثية)، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تذبذباً دفع بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية إلى ملامسة عتبة الـ 149 ألف دينار لكل 100 دولار.

ومع تصاعد المخاوف من موجة غلاء جديدة، برزت تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على ضبط الإيقاع المالي. إلا أن القراءة المتأنية لمشهد "السياسة النقدية" والقرارات الحكومية الأخيرة، تؤكد أن الدولة العراقية باتت تمتلك اليوم "مصدات" هيكلية ورقمنة شاملة تمنع تحول هذا الارتفاع المؤقت إلى أزمة اقتصادية مستدامة.

استراتيجية "السعر الموحد": الموازنة كصمام أمان
أولى الدلائل على قوة السياسة المالية تكمن في "الاستقرار التشريعي". فبينما يضطرب السوق الموازي، خاطب البنك المركزي العراقي وزارة المالية رسمياً بشأن موازنة عام 2026، مؤكداً بقاء سعر الصرف عند 1300 دينار للدولار الواحد.

هذا الإصرار على تثبيت السعر للسنة الثالثة على التوالي يبعث برسالة حاسمة للمضاربين بأن الدولة لن تنجر وراء تقلبات "السوق السوداء".

وتعمل هذه المنظومة وفق تسلسل مالي دقيق يمنع الهدر:
وزارة المالية: تبيع الدولار للبنك المركزي بسعر 1300.
البنك المركزي: يغذي المصارف بسعر 1310.
المصارف: تبيعه للتجار والجمهور لأغراض التحويل الخارجي بسعر 1320.

وبقاء السعر الرسمي ثابتاً في الموازنة يعني أن كافة السلع الأساسية والمواد الأولية المدعومة حكومياً لن تتأثر بـ"طفرات" السوق الموازي.
ويعزو حيدر غازي، مسؤول إعلام البنك المركزي العراقي، الارتفاع الأخير في السوق الموازية إلى سبب تقني وتنظيمي بحت، وهو "الرسم الجمركي المسبق". فالعراق اليوم لم يعد يعمل بالآليات التقليدية العتيقة؛ بل انتقل إلى نظام (أسيكودا - ASYCUDA) العالمي لإدارة الجمارك.

هذا النظام فرض على التاجر جلب "التصريحة الجمركية" الرقمية قبل أن يتم التحويل المصرفي له. هذا الإجراء، وإن تسبب بضغط "وقتي" نتيجة محاولة بعض التجار الهروب من الضرائب واللجوء للدولار النقدي من السوق السوداء، إلا أنه في الحقيقة يمثل "عملية جراحية" لتنظيف الاقتصاد من غسيل الأموال والتهريب. وبمجرد اكتمال اندماج التجار في هذا النظام الرقمي، سيتلاشى الطلب على الدولار الموازي لأن التجارة عبر القنوات الرسمية (بـ 1320) ستكون أرخص وأكثر أماناً من الشراء من السوق السوداء (بـ 1490).

أما المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يضع النقاط على الحروف بتشخيص أكاديمي دقيق؛ حيث يرى أن تذبذب الدولار حالياً هو "تذبذب وقتي ومؤقت". والسبب وراء هذا الاطمئنان هو أن سعر الصرف الموازي "انفصل عملياً" عن مستوى الدخول والاستهلاك الحقيقي للمواطنين.

ما يؤكد نجاح هذه السياسات هو الانخفاض الذي سجلته أسواق بغداد صباح اليوم الأحد، حيث بدأ الدينار باستعادة عافيته فور صدور البيانات الرسمية وتوضيحات البنك المركزي.

وفي النهاية، فإن الحكومة والبنك المركزي لا يكتفيان بدور "المراقب"، بل يعملان وفق "تكامل مؤسساتي" يربط بين ثبات سعر الصرف في الموازنة الاتحادية (1300)، رقمنة الجمارك عبر نظام الأسيكودا للقضاء على التجارة الخفية، وتوفير العملة النقدية للمسافرين والمستوردين الحقيقيين عبر المصارف.

هذه الثلاثية تمثل "درعاً واقياً" يمنع أي محاولة للمضاربة من تحقيق أهدافها. والرسالة الموجهة للسوق اليوم واضحة: "السياسة المالية والاجرءات النقدية هي صاحبة الكلمة العليا، والدينار العراقي مسنود بإرادة تشريعية واحتياطيات نقدية دولية متينة". وبالتالي، فإن أي صعود للدولار سيبقى محكوماً بسقف "الوقتية" ولن يتحول إلى واقع اقتصادي مفروض.





>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
Play
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
Play
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Play
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Play
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
Play
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
Play
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Play
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
Play
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
Play
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Play
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08

اخترنا لك
مع إغلاق البورصة المحلية.. الدولار يتجه نحو ارتفاع جديد
08:20 | 2026-01-11
بالتنسيق مع التربية.. استثمار عراقي للعقول الشابة وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة
05:00 | 2026-01-11
بعد الغضب من تطبيق التعريفة الكمركية.. هل ستتراجع الحكومة أم تمضي قدماً؟
04:42 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
تجّار بغداد في الشوارع.. تظاهرة واسعة احتجاجا على الرسوم (فيديو وصور)
03:06 | 2026-01-11
وسط مخاوف الإمدادات من إيران وروسيا.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 4%
13:23 | 2026-01-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.