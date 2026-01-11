بالتنسيق مع التربية.. استثمار عراقي للعقول الشابة وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، إن إنه "افتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير ثانوية المتميزات للبنات في ، إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في ، وذلك بالتعاون مع ".وبين، أن "هذا المشروع يعكس رؤية المصرف العراقي في أن يكون شريكاً فاعلاً في بناء العراق الجديد، من خلال الاستثمار في العقول الشابة وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفّزة تواكب التطورات العلمية والمعرفية، وتسهم في تمكين الطالبات من تطوير قدراتهن وتحقيق طموحاتهن المستقبلية".وأوضح، أن "أعمال التأهيل والتطوير تتضمن تحديث المختبرات العلمية، وتأهيل القاعات الدراسية والداخلية، وتجديد المسرح المدرسي وساحة كرة ، إلى جانب إعادة تأهيل المكتبة وتجهيز قاعة الحاسوب بأحدث أجهزة الحاسوب المحمولة، فضلاً عن مناطق الجلوس المخصصة للطالبات، بما يوفّر بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والتفوّق الأكاديمي".وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، أن "التعليم كان ولا يزال في صميم أولويات المصرف، باعتباره القوة المحركة لأي تقدم وازدهار"، مشيراً إلى أن "دعم ثانوية المتميزات للبنات، التي خرّجت عبر تاريخها آلاف الطبيبات والعالمات والقياديات، لا يُعد مجرد التزام مؤسسي، بل استثماراً حقيقياً في مستقبل العراق وأجياله القادمة".وأضاف أبو دهيم، أن "المصرف يؤمن بأن دوره يتجاوز تقديم الخدمات المالية والمصرفية، ليكون جزءً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ومسؤولاً عن الإسهام في إحداث أثر إيجابي ملموس، لا سيما في قطاع التعليم الذي يُشكّل حجر الزاوية في مسار التنمية الشاملة وبناء الإنسان".ووجه أبو دهيم في ختام كلمته الشكر والتقدير إلى وزارة التربية وكافة الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذا المشروع، مؤكداً "التزام المصرف الأهلي العراقي بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعود بالنفع على المجتمع وتسهم في رفعة العراق وتعزيز مستقبل أجياله".