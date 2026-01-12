ارتفاع الدولار في البورصات والصيرفات

وبحسب بيانات البورصات، فان أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 147 الف دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الأحد 146 الف دينار مقابل 100 دولار.وارتفعت اسعار البيع في محال الصرافة حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146250 دينارا مقابل 100 دولار.