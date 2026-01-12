ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الاثنين، المصادف 12 كانون الثاني .2026



وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 905 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 910 ألف دينار.



وبلغ سعر بيع المثقال عيار 21 في محال الصاغة بين 950 و945 ألف دينار للذهب الخليجي.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.