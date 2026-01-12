الدولار يتراجع في بغداد.. قائمة بأسعار الصرف مع الإغلاق

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، تراجعاً في واستقراراً في ، مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 147000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 146000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 146100 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 145900 دينار مقابل 100 دولار.

