سعر خام برنت يتجاوز 64 دولارا للبرميل

ومع حلول الساعة 22:36 بتوقيت ، ارتفع سعر لشهر آذار بنسبة 1.11% ليصل إلى 64.04 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أول مرة منذ 5 من العام الماضي سعر 64 دولارا.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط لشهر آذار بنسبة 1.32% لتصل إلى 59.73 دولار.وفي يوم الخميس الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بعد يومين من الانخفاض، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية البالغ 3.8 مليون برميل، مع ترقب تطورات الوضع في فنزويلا.يشار إلى أن أسعار النفط تواصل ارتفاعها، في تعاملات الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات المتصاعدة في إلى تعطل إمدادات الخام الإيرانية.