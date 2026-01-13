الصفحة الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
النفط يرتفع بمخاوف إيران.. وبرنت في اعلى مستوى منذ شهرين
اقتصاد
2026-01-13 | 00:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
327 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد المخاوف المحيطة بايران واحتمال عطل الامدادات من فنزويلا.
وصعدت
العقود الآجلة لخام برنت
28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة مسجلة 64.15 دولار للبرميل لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 بالمئة لتسجل 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من
ديسمبر
كانون الأول الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.
وقال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن يجتمع
ترامب
مع كبار مستشاريه في وقت لاحق الثلاثاء لمناقشة الخيارات بشأن
إيران
، فيما فرض ترامب رسوما 25% على الدول التي تتعامل مع
ايران
تجاريا، كما اعتبر
بنك باركليز
ان الاضطرابات في ايران اضافت حوالي 3 الى 4 دولارات للبرميل كعلاوة جيوسياسية، بحسب رويترز.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
احتياطيات روسيا من الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً
10:29 | 2025-11-10
صادرات العراق النفطية تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر خلال تشرين الثاني 2025
05:19 | 2025-12-06
في باكستان.. معدل البطالة يصل إلى أعلى مستوى
12:12 | 2025-12-21
الذهب يسجّل أعلى مستوى له في تاريخه
12:41 | 2025-12-18
