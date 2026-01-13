النفط يرتفع بمخاوف إيران.. وبرنت في اعلى مستوى منذ شهرين

وصعدت 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة مسجلة 64.15 دولار للبرميل لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 بالمئة لتسجل 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من كانون الأول الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.وقال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن يجتمع مع كبار مستشاريه في وقت لاحق الثلاثاء لمناقشة الخيارات بشأن ، فيما فرض ترامب رسوما 25% على الدول التي تتعامل مع تجاريا، كما اعتبر ان الاضطرابات في ايران اضافت حوالي 3 الى 4 دولارات للبرميل كعلاوة جيوسياسية، بحسب رويترز.