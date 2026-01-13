الدولار في بغداد.. "الورقة" تلامس الـ148 ألفاً

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ارتفاعاً جديداً في البورصة المحلية بالعاصمة واربيل، مساء اليوم الثلاثاء.



سعر البيع: 147750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 147050 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 146900 دينار مقابل 100 دولار.

