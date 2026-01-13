Alsumaria Tv
المباشرة بعمليات الحفر في حقل عكاس واستهداف إنتاج 100 مقمق من الغاز خلال 2026

اقتصاد

2026-01-13 | 09:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المباشرة بعمليات الحفر في حقل عكاس واستهداف إنتاج 100 مقمق من الغاز خلال 2026
340 شوهد

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات الحفر والتطوير في حقل عكاس الغازي بمحافظة الأنبار، في خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطط استثمار الغاز الوطني وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وقال صابر في بيان، إن "هذه المرحلة تتضمن حفر خمسة آبار إنتاجية إضافة إلى بئر تقيمي واحد، إلى جانب إنشاء مرافق المعالجة المركزية (CPF) لإنتاج الغاز الجاف، مؤكداً أن الخطة تستهدف الوصول إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً هذا العام 2026. جاء ذلك في كلمة له خلال احتفال أٌقيم في حقل عكاس الغازي بمحافظة الأنبار لمناسبة البدء بعمليات الحفر، وحضره السيد محافظ الانبار وعدد من المسؤولين في المحافظة والشركات النفطية والجهات المعنية".

وأضاف أن "الغاز المنتج سيتم تجهيزه إلى محطة الأنبار المركبة لدعم منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الكهربائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن دعم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن "الجهد الوطني كان له دور محوري في إعادة تأهيل وتشغيل الحقل خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت الملاكات العراقية من تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 40 مليون قدم مكعب قياسي يومياً جرى توجيهها لتجهيز محطة عكاس الغازية، في تجربة أكدت كفاءة وقدرة الكوادر الوطنية".

من جهته، قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن، إن "التعاون مع شركة Schlumberger يمثل ركناً أساسياً في تطوير الحقل، لما تمتلكه من خبرات عالمية وتقنيات متقدمة في مجال الحفر وتطوير الحقول الغازية، مبيناً أن الوزارة تستهدف، ضمن المرحلة الثانية ومراحل التطوير اللاحقة، الوصول بحقل عكاس إلى طاقة الذروة الإنتاجية البالغة نحو 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".

وأضاف أن "وزارة النفط كانت قد أبرمت في تموز 2025 مع شركة Schlumberger لتطوير إنتاج حقل عكاس الغازي".

ويشمل العقد تنفيذ عمليات الحفر ورفع الإنتاج في المرحلة الأولى إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مع وضع الأسس الفنية والتشغيلية للتوسع لاحقاً والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن توظيف أحدث التقنيات والمعدات المتقدمة، وبما ينسجم مع خطط الوزارة لدعم قطاع الطاقة وإيقاف حرق الغاز وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطني.

يُعد حقل عكاس الغازي أحد أكبر حقول الغاز الحر في العراق، ويقع في محافظة الأنبار، ويُشكّل ركيزة أساسية في استراتيجية استثمار الغاز الوطني، نظراً لاحتياطياته الواعدة وموقعه القريب من منظومة توليد الطاقة الكهربائية، ما يجعله عنصراً مهماً في دعم أمن الطاقة وتطوير الصناعات التحويلية والبتروكيماوية.
الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لسعر خام برنت
13:25 | 2026-01-13
الدولار في بغداد.. "الورقة" تلامس الـ148 ألفاً
08:46 | 2026-01-13
تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:56 | 2026-01-13
ليومين متتاليين.. الدولار مستقر على مستوى واحد
02:42 | 2026-01-13
النفط يرتفع بمخاوف إيران.. وبرنت في اعلى مستوى منذ شهرين
00:25 | 2026-01-13
سعر خام برنت يتجاوز 64 دولارا للبرميل
16:25 | 2026-01-12

