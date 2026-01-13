الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لسعر خام برنت

رفعت وزارة توقعاتها لمتوسط ​​سعر في عام 2026 بنسبة 1.43%، ليصل إلى 55.87 دولار للبرميل، بعد أن كان 55.08 دولار للبرميل.





ووفقا لوزارة ، سيبلغ متوسط سعر 54.02 دولار للبرميل في عام 2027.



كما رفعت توقعات متوسط سعر خام غرب الوسيط (WTI) لعام 2026 إلى 52.21 دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 51.42 دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط السعر 50.36 دولار في العام المقبل.



وخفضت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 350 ألف برميل يوميا إلى 104.82 مليون برميل يوميا، وفقا للتوقعات الشهرية قصيرة الأجل الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة.



وفي الشهر الماضي، كان من المتوقع أن يبلغ الطلب في عام 2026 نحو 105.17 مليون برميل يوميا، كما تم تعديل توقعات الطلب لعام 2025 بالخفض بمقدار 250 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 103.69 مليون برميل يوميا.