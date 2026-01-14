فنزويلا تعطل مكاسب التوترات الإيرانية.. النفط يوقف سلسلة ارتفاعات الأيام الماضية

وتراجعت تسعة سنتات بما يعادل 0.14 بالمئة مسجلة 65.38 دولار للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 12 سنتا، بما يعادل 0.20 بالمئة إلى 61.03 دولار للبرميل.وأنهت العقود الآجلة لبرنت التداول أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.8 بالمئة، وصعد الخامان 9.2 بالمئة على مدار جلسات التداول الأربع الماضية بعدما زادت الاحتجاجات في من المخاوف من تعطل الإمدادات من رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، بحسب رويترز.وتوقع محللون في سيتي بنك ان يصل الى 70 دولارا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب المخاطر المرتبطة بالتوترات الإيرانية.وفي تعويض لتأثير المخاوف المتعلقة بإيران، بدأت فنزويلا في إلغاء تخفيضات إنتاج النفط التي تم إجراؤها بموجب حظر أمريكي مع استئناف صادرات الخام.