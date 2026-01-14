فنزويلا تعطل مكاسب التوترات الإيرانية.. النفط يوقف سلسلة ارتفاعات الأيام الماضية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553022-639039662067015674.jpg
فنزويلا تعطل مكاسب التوترات الإيرانية.. النفط يوقف سلسلة ارتفاعات الأيام الماضية
اقتصاد
2026-01-14 | 00:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
527 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
توقفت اليوم الأربعاء سلسلة ارتفاعات أسعار النفط بعد 4 أيام متتالية من المكاسب، حتى وصل النفط لاعلى سعر منذ 3 اشهر، حيث تسبب استئناف تصدير النفط الفنزويلي بتوقف المكاسب الناجمة عن المخاوف المرتبطة بتوترات الداخل الإيراني.
وتراجعت
العقود الآجلة لخام برنت
تسعة سنتات بما يعادل 0.14 بالمئة مسجلة 65.38 دولار للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 12 سنتا، بما يعادل 0.20 بالمئة إلى 61.03 دولار للبرميل.
وأنهت العقود الآجلة لبرنت التداول أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.8 بالمئة، وصعد الخامان 9.2 بالمئة على مدار جلسات التداول الأربع الماضية بعدما زادت الاحتجاجات في
إيران
من المخاوف من تعطل الإمدادات من رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، بحسب رويترز.
وتوقع محللون في سيتي بنك ان يصل
خام برنت
الى 70 دولارا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب المخاطر المرتبطة بالتوترات الإيرانية.
وفي تعويض لتأثير المخاوف المتعلقة بإيران، بدأت فنزويلا في إلغاء تخفيضات إنتاج النفط التي تم إجراؤها بموجب حظر أمريكي مع استئناف صادرات الخام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
النفط يستقر على مكاسب الجلسة الماضية مترقبا "مصافحة ترامب وبينغ"
00:37 | 2025-10-30
أسعار النفط ترتفع وتواصل مكاسب الجلسة السابقة
00:42 | 2025-12-24
أسعار النفط تتراجع وتخسر مكاسب الأسبوع الماضي
00:42 | 2025-11-17
النفط يتلقى مكاسب جديدة بعد ايقاف اوبك+ زيادات ما بعد ديسمبر
00:24 | 2025-11-03
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
إيران
رانية
تكساس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
35.79%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
27.67%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
20.59%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس
محليات
15.94%
06:00 | 2026-01-13
المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس
06:00 | 2026-01-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
الذهب يقفز في العراق.. تحديث جديد لأسعار السوق اليوم
04:19 | 2026-01-14
عالميا.. أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوياتها
02:58 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
02:48 | 2026-01-14
الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لسعر خام برنت
13:25 | 2026-01-13
المباشرة بعمليات الحفر في حقل عكاس واستهداف إنتاج 100 مقمق من الغاز خلال 2026
09:39 | 2026-01-13
الدولار في بغداد.. "الورقة" تلامس الـ148 ألفاً
08:46 | 2026-01-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.