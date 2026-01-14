الصفحة الرئيسية
ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
2026-01-14 | 02:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,519 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 14 كانون الثاني 2026.
سعر البيع 148000 دينارا مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 147000 دينارا مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الدولار
الصرف
بغداد
العراق
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
السومرية
مجلس الو
مجلس ال
كانو
