عالميا.. أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوياتها

عالميا.. أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوياتهاوزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليلامس مستويات 4615.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينيتش، وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا بلغ 4634.33 دولار أمس الثلاثاء.في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.5% إلى 4624 دولار للأونصة.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 2.6% على أساس سنوي في الماضي، مدعوما بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء.وجاء الارتفاع في ظل تراجع أثر بعض التشوهات المتعلقة بالإغلاق الحكومي التي كانت قد خفضت التضخم في الماضي، لكنه لا يزال أقل من توقعات المحللين بزيادة 0.3%، و2.7% على الترتيب.ورحب الرئيس الأمريكي أيضا بأرقام التضخم، مكررا ضغوطه على رئيس لخفض أسعار الفائدة.ويتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل "غولدمان ساكس" و" " تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، على أن يكون أقرب تخفيض في يونيو الماضي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة اليوم متجاوزة 91 دولارا للأونصة للمرة الأولى. وصعد البلاتين بنسبة 3.5% إلى 2405.30 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر الماضي.وزاد البلاديوم بنسبة 1.8% إلى 1873 دولار للأونصة.