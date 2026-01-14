الذهب يقفز في العراق.. تحديث جديد لأسعار السوق اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الاربعاء، المصادف 14 كانون الثاني.2025





وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 925 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 920 ألف دينار.



وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 955 و960 ألف دينار للذهب الخليجي عيار 21.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.