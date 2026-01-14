أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026

وأوضحت في تقريرها الشهري "يناير 2026"، أن الطلب في الدول غير الأعضاء في المنظمة يُتوقع أن ينمو بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، تقوده ، لاسيما والهند، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بدعم من الطلب على وقود النقل والنشاط الصناعي والتوسع في . في المقابل، يقتصر نمو الطلب في دول على نحو 150 ألف برميل يوميًا.أما في عام 2027، فتتوقع أوبك أن يواصل الطلب العالمي نموه بوتيرة قوية ولكن أقل قليلًا عند 1.3 مليون برميل يوميًا، ليصل الاستهلاك إلى قرابة 107.9 مليون برميل يوميًا.