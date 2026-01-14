الصفحة الرئيسية
إعلام "عبري": أمريكا ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران
أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026
اقتصاد
2026-01-14 | 08:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
أبقت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 عند 1.4 مليون برميل يوميًا، ليبلغ متوسط الاستهلاك العالمي نحو 106.5 مليون برميل يوميًا.
وأوضحت
أوبك
في تقريرها الشهري "يناير 2026"، أن الطلب في الدول غير الأعضاء في المنظمة يُتوقع أن ينمو بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، تقوده
آسيا
، لاسيما
الصين
والهند، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بدعم من الطلب على وقود النقل والنشاط الصناعي والتوسع في
الصناعات البتروكيماوية
. في المقابل، يقتصر نمو الطلب في دول
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
على نحو 150 ألف برميل يوميًا.
أما في عام 2027، فتتوقع أوبك أن يواصل الطلب العالمي نموه بوتيرة قوية ولكن أقل قليلًا عند 1.3 مليون برميل يوميًا، ليصل الاستهلاك إلى قرابة 107.9 مليون برميل يوميًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
"أوبك+" يبقي على إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026
10:53 | 2025-11-30
ماذا توقعت أوبك لأسوق النفط خلال 2026
09:47 | 2025-11-12
النفط يواصل الخسائر منذ الامس.. مؤشرات لتراجع النمو العالمي "يفقد الشهية" للخام
00:43 | 2025-11-05
نتائج مذهلة.. خلطة سحرية لنمو الشعر
07:57 | 2025-12-30
اوبك
النفط
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
منظمة التعاون الاقتصادي
الصناعات البتروكيماوية
منظمة التعاون
الصين
ليون
ميرك
آسيا
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
دوليات
29.54%
11:17 | 2026-01-14
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
11:17 | 2026-01-14
11:17 | 2026-01-14
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
27.57%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
14:48 | 2026-01-12
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
أخبار الطقس
00:55 | 2026-01-14
أخبار الطقس
25.59%
00:55 | 2026-01-14
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
00:55 | 2026-01-14
00:55 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
02:48 | 2026-01-14
اقتصاد
17.29%
02:48 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
02:48 | 2026-01-14
02:48 | 2026-01-14
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-14
Live Talk
صناعة المحتوى كمساحة ابداعية - Live Talk - الحلقة ٢٠٣ | 2025
10:30 | 2026-01-14
Live Talk
صناعة المحتوى كمساحة ابداعية - Live Talk - الحلقة ٢٠٣ | 2025
10:30 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
بورصة الدولار تشتعل.. ارتفاع جديد في العراق
08:35 | 2026-01-14
الذهب يقفز في العراق.. تحديث جديد لأسعار السوق اليوم
04:19 | 2026-01-14
عالميا.. أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوياتها
02:58 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
02:48 | 2026-01-14
فنزويلا تعطل مكاسب التوترات الإيرانية.. النفط يوقف سلسلة ارتفاعات الأيام الماضية
00:42 | 2026-01-14
الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لسعر خام برنت
13:25 | 2026-01-13
