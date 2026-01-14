بورصة الدولار تشتعل.. ارتفاع جديد في العراق

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 148500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.يذكر أن أسعار الصرف صباح اليوم، كانت كالآتي:سعر البيع 148000 دينارا مقابل 100 دولار.سعر الشراء 147000 دينارا مقابل 100 دولار.