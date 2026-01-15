مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

فيشهدت محال الصيرفة في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد تراجعاً في سعر الصرف، حيث جاءت الأسعار كالتالي:سعر البيع: 148,000 دينار مقابل كل 100 دولار.سعر الشراء: 147,000 دينار مقابل كل 100 دولار.في أربيلوفي ، سجلت أسواق انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغت مستويات الصرف:سعر البيع: 147,400 دينار مقابل كل 100 دولار.سعر الشراء: 147,300 دينار مقابل كل 100 دولار.