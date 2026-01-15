الاتحاد الأوروبي يخفض سقف سعر النفط الروسي

ووفقا للائحة تنفيذية صادرة عن المفوضية تحت رقم 2026/124 تم خفض السقف السعري للنفط الروسي من 47.6 دولار إلى 44.1 دولار للبرميل.ويأتي القرار كجزء من آلية تحديد سقف للسعر، تلك التي فرضتها مجموعة السبع الكبار (G7) والاتحاد الأوروبي وأستراليا على النفط الروسي منذ 2022، بهدف الحد من عائدات مع الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.وردا على هذه القيود، أصدر الرئيس الروسي مرسوما يحظر توريد النفط ومنتجاته إلى أي كيانات أجنبية إذا تضمنت عقود الشراء أي إشارة إلى آلية تحديد سقف للسعر.